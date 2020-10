Massimo Sinató: Haar-Knaller! Er zeigt sich mit Locken!

Via Instagram meldet sich Massimo nun mit einem alten Foto aus seiner Vergangenheit bei seinen Fans zu Wort. Während der Profi-Tänzer in der letzten Zeit nämlich stets glatte Haare trug, war Massimo früher ein echter Lockenkopf. So schreibt er zu dem Bild: "Das Leben ist zu kurz, um langweilige Haare zu haben." Wahre Worte, die von seinen Fans nicht lange unkommentiert bleiben...