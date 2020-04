Massimo Sinató: Hammer-News! Es wurde offiziell bestätigt

Reddit this

Tolle Nachrichten von Massimo Sinató! Der "Let's Dance"-Star hat einen neuen Job an Land gezogen.

Seit zehn Jahren kämpft Profitänzer Massimo Sinató mit seinen prominenten Partnerinnen bei "Let's Dance" um den Sieg. Aktuell begeistert er Zuschauer und Jury mit Zirkus-Tochter Lili Paul-Roncalli. Doch damit nicht genug...

Massimo Sinató und Heidi Klum machen gemeinsame Sache

Wie jetzt in der Vorschau verraten wurde, wird Massimo in der nächsten Folge von "Germany's next Topmodel" Modelmama unter die Arme greifen. Der Italiener darf mit den verbliebenen Kandidatinnen ein heißes Tänzchen aufs Parkett legen. Die ersten Ausschnitte versprechen bereits: Es wird heiß!

Rebecca Mir hat "GNTM"-Erfahrung

Ob sich Massimo vorher wohl Tipps bei Ehefrau geholt hat? Schließlich begann sie ihre Karriere bei der Modelshow, schaffte es 2011 sogar auf den zweiten Platz. Seitdem ist sie aus dem deutschen Showbusiness nicht mehr wegzudenken. Mal sehen, wer es von den diesjährigen Meeedels so weit bringen wird...

