Massimo Sinató: Heiße Küsse mit einer anderen Frau!

Massimo Sinató und sind ein echtes Traumpaar. 2012 lernten sie sich bei "Let's Dance" kennen - und lieben. Drei Jahre später folgte die Traumhochzeit auf Sizilien. Und auch heute schweben die beiden immer noch auf Wolke 7. Doch jetzt zeigt sich Massimo innig mit einer anderen Frau...

Heiße Küsse mit Barbara Schöneberger

Auf veröffentlichte der Italiener gestern einen Schnappschuss mit Moderatorin . Er nimmt sie zärtlich in den Arm, drückt ihr einen Kuss auf die Wange. Huch, was ist denn da los?

Rebecca Mir & Massimo Sinató: Er spricht über die Ehe-Krise!

Massimo und Ekaterina haben es wieder getan

Für Rebecca jedoch kein Grund zur Sorge! Massimo will mit dem Bild nur auf die heutige Sendung von der NDR-Talkshow aufmerksam machen. "Wer würde gerne Barbara und mich bei Let’s Dance 2020 tanzen sehen?", fragt er seine Fans. "Morgen bitte ich meine Let’s Dance Wunschpartnerin Barbara Schöneberger zum Tanz und wir schweben gemeinsam über das Parkett." Außerdem wird er in der Sendung einen Tango mit Kollegin Ekaterina Leonova performen. Wer sich das heiße Tänzchen nicht entgehen lassen will, sollte heute Abend unbedingt um 22: Uhr NDR einschalten!

