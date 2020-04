Massimo Sinató & Isabel Edvardsson: Unerwartete Gefühlsbeichte!

Reddit this

Seit 2006 flimmert "Let's Dance" erfolgreich über die -Bildschirme. Von Anfang an mit dabei: . 2010 stieß Massimo Sinató dazu. Über die Jahre hat sich zwischen den beiden Profitänzern eine ganz besondere Verbindung entwickelt...

Isabel Edvardsson: "Wir sprechen über alles"

Massimo und Isabel sind seit mittlerweile zehn Jahren unzertrennlich. "Mein Bruder Massimo! Was würde ich ohne ihn tun? Alle diese Staffeln haben wir zusammen gemacht. Wir sind so gute Freunde geworden", schwärmt Isabel jetzt in der Sendung "Let's Dance - Die schönsten Momente der Juroren". "Wir sprechen über alles. Wir helfen uns gegenseitig mit den Choreografien."

Auch Massimo sprach kürzlich gegenüber "Promiflash" in den höchsten Tönen über seine Kollegin. "Wir sind bei 'Let's Dance' beste Freunde. Sie war bei Rebeccas und meiner Hochzeit dabei. Ich kenne ihren Mann auch schon seit 20 Jahren und Isabel kann man einfach nur gern haben, weil sie ein wunderbarer Mensch ist."

