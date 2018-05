Massimo Sinató: Foto aufgetaucht! Ist sie seine Neue?

Huch, haben wir da etwa alles was verpasst? Heute Abend ist Massimo wieder dabei zu sehen, wie er mit Julia Dietze bei Let's Dance übers Tanzparkett fegt. Im Vordergrund könnte dabei allerdings ein ganz anderes Thema stehen: Massimos Privatleben! Der Grund: In seiner "Instagram"-Story postet er ein Bild, welches einige Rätsel aufgibt...

Julia Dietze: Intime Beichte über Massimo Sinató!

Massimo Sinató: Was ist mit Rebecca Mir?

Massimo und Rebecca Mir gelten eigentlich als das Traumpaar schlecht hin. Immer wieder begeistern die beiden ihre Fans bei gemeinsamen Auftritten und lassen alle dabei alle Herzen höherschlagen. Doch jetzt der Schock! In Massimos "Instagram"-Story postet der Profitänzer nun ein Bild mit einer unbekannten Blondine wie sie Händchenhalten. Doch damit nicht genug! Ebenfalls betitelt er das Geschehen mit den Worten:" My new Girlfriend". Kein Wunder, dass dieser Post nicht nur bei seinen Followers einige Fragen aufwirft! Haben sich Massimo und Rebecca etwa getrennt?

Massimo Sinató: Sie ist die Unbekannte

Wer bei dem Anblick von Massimo denkt, dass der hübsche Tänzer seine Rebecca durch eine andere Frau ersetzt hat, kann unbesorgt sein. Bei genauem Betrachten des Bildes wird schnell deutlich, dass es sich bei der vermeintlichen Blondine um Heiko Lochmann handelt. Der Sänger hat sich dabei in einen außergewöhnlichen Abend-Fummel geschmissen und krönt das Ensemble mit einer blonden Perücke. Von einer neuen Liebe für Massimo kann somit nicht die Rede sein. Warum sich Heiko allerdings in dieser Aufmachung präsentiert bleibt weiterhin unklar. Vielleicht gibt es ja heute Abend die Auflösung...