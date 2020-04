Massimo Sinató: Jetzt packt er über Heidi Klum aus!

Heute Abend wird getanzt bei "Germany's next Topmodel"! Niemand Geringeres als "Let's Dance"-Star Massimo Sinató wirbelt mit den verbliebenen Kandidatinnen über den Catwalk. Doch eine Frau hat es ihm besonders angetan: Modelmama ...

Rebecca Mir und Massimo Sinató: Sie schweben im Baby-Glück!

Massimo Sinató packt über Heidi Klum aus

Gemeinsam legen die beiden in der nächsten Folge einen Foxtrott hin. "Heidi Klum ist ein absolutes Naturtalent, was Tanzen angeht. Ich würde ihr direkt eine Llambi-10 für ihre Haltung geben", schwärmt er gegenüber Sender . Auch an die Dreharbeiten zu "GNTM" hat Massimo nur positive Erinnerungen: "Sie ist eine sehr lebensfrohe und witzige Frau. Wir haben viel gelacht und es war eine coole Zeit in Los Angeles."

Ob Heidi und Massimo ihr Tänzchen womöglich bald wiederholen? Die 46-Jährige wäre doch die perfekte Kandidatin für "Let's Dance"...

Eifersuchts-Drama bei Massimo und Ehefrau ? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: