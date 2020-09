Massimo Sinato: Jetzt packt SIE aus: "Es hat nur 20 Sekunden gedauert - danach habe ich fast geweint!"

Bei der "NDR"-Talkshow schwelgt Barbara Schöneberger nun in Erinnerungen und denkt an die Zeit zurück, als Massimo zu Gast in der Show war und sie mit ihm das Tanzbein schwingen konnte. So berichtet sie: "Es war einmal Massimo Sinato hier mit Ekat. Der hat mit mir getanzt, da sagt er: 'Du hast gut trainierte Bauchmuskulatur.' Da allein war ich schon bereit, alles zu tun. (...) Ja, aber hat auch nur 20 Sekunden gedauert. Und danach habe ich fast geweint. Ich fand das so unglaublich toll, was Tanzen mit einem macht. Ich kann das zu Tausend Prozent nachvollziehen." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Massimo versteht sein Handwerk als Profitänzer! Aber nicht nur Barbara konnte Massimo mit seinen Tanzkünsten verzaubern...