Massimo Sinató: Juhu! Er lässt die Bombe platzen

Seit 2010 wirbelt Massimo Sinató übers Tanzparkett von "Let's Dance". Mit seinen prominenten Tanzpartnerinnen schafft er es regelmäßig ins Finale. Dieses Jahr landete er mit Barbara Becker auf Platz 6. Seit ihrem Ausscheiden im müssen die Fans auf ihren Liebling verzichten. Doch nicht mehr lange...

Massimo verkündet die Jubel-News

Denn in seiner -Story lässt Massimo jetzt die Bombe platzen. "Bald wird wieder getanzt!", verspricht er. Doch damit nicht genug! "Und es stehen schöne neue Projekt an, von denen ich in Kürze berichten werde." Klar, dass die Fans aus dem Jubeln gar nicht mehr rauskommen.

Massimo lässt auf Instagram die Bombe platzen Foto: Instagram/ massimo_sinato

Massimo Sinató: Jetzt spricht er über die Trennung

Massimo ist immer noch happy mit Frau Rebecca

Für Massimo läuft es momentan aber nicht nur beruflich rund. Auch privat hat er sein Glück längst gefunden. Seit sieben Jahren ist er mit zusammen. Sie steht immer hinter ihm, wenn er durch "Let's Dance" extrem eingespannt ist. "Ich habe das Glück, dass ich eine wunderbare Frau habe, die mir hinterherreist. Sonst würde das Familienleben zu kurz kommen", erklärte er kürzlich in der NDR Talkshow.

