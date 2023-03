Massimo Sinató: Heftige Vorwürfe! "Let's Dance"-Drama hinter den Kulissen

In der zweiten Sendung tanzte Massimo eine Rumba mit Sally Özcan. Neben 16 Punkten von der Jury gab es auch von anderer Seite Kritik. "Die Promis müssen selbst tanzen lernen, die Profis sollen sie nicht von A nach B schmeißen in der Hoffnung, dass sie stehen bleiben", ätzt Ex-"Let's Dance"-Profi Erich Klann jetzt in seinem Podcast "Tanz oder gar nicht". "Sally war nicht bereit für diese Choreografie. Er hat sie hin und her geworfen."