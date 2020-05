Massimo Sinató & Lili Paul-Roncalli: Heißer Kuss! Muss sich Rebecca Sorgen machen?

Dass es bei "Let's Dance" auf der Tanzfläche oft knistert, ist kein Geheimnis. Doch Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató setzten am vergangenen Freitag noch einen drauf...

Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli gehen auf Tuchfühlung

Die beiden performten einen lustigen Charleston und eine heiße Rumba - und kamen sich dabei ziiiemlich nah. Nach ihrem ersten Tanz war Massimo so stolz auf seine Tanzpartnerin, dass er ihr einen zärtlichen Kuss auf den Hals gab. Doch damit nicht genug! Bei ihrer Rumba fasste er ihr sogar an die Brust. Das bemerkten auch die Zuschauer." Hat Massimo ihr gerade an die Möpse gepackt?", schrieb ein schockierter Fan in den sozialen Netzwerken. Ein anderer scherzte: "Moritz fragt den Mann von Renata, ob es ok wäre, wenn er versehentlich an den Busen kommt. Massimo – anfassen ist immer ok!"

Heidi Klum: "Let's Dance"-Hammer! Wird sie neue Jurorin?

Muss sich Rebecca Mir Sorgen machen?

Ob Massimos Ehefrau diese Szenen wohl so lustig findet? In der Vergangenheit betonte sie jedoch immer, dass Eifersucht bei ihr und Massimo kein Thema ist. "Seit acht Jahren werden immer wieder dieser Fragen gestellt, was läuft da zwischen ihm und der Tanzpartnerin? Darüber kann ich nur schmunzeln. Ich weiß doch, wie hart das Training ist und beobachte sehr gerne die Entwicklung und wie man langsam auf der Bühne selbstsicherer wird", versicherte sie erst kürzlich gegenüber der "BILD"-Zeitung. Na, dann ist ja alles gut!

Schon vor kurzem sorgten Massimo und Lili für Spekulationen. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: