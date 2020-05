Massimo Sinató & Lili Paul-Roncalli: Intime Beichte!

Oh je! Was ist denn bei Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli los? Obwohl die beiden bei "Let's Dance" alle Fan-Herzen höher schlagen ließen, wendet sich Lili nun mit einer traurigen Beichte an ihre Fans...

Massimo Sinató & Lili Paul-Roncalli wurden böse angefeindet

Eigentlich schien es so, als ob Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli die Herzen der Zuschauer während der vergangenen Staffel auf ihrer Seite hatten. Doch jetzt das Traurige! Wie Lili nun berichtet, wurde sie in den letzten Wochen via Social Media immer wieder angefeindet, vor allem von Frauen! So berichtet sie nun gegenüber " ": "Ich glaube einfach, dass zwar immer mehr Frauen auch andere Frauen unterstützen, aber es gibt halt noch welche die denken, es ist nie genug Platz da. Oder ich weiß auch nicht, was da los ist, aber das ist wirklich tatsächlich so, dass leider diese Hasskommentare wirklich von Frauen kommen." Ein Vorwurf hat ihr dabei jedoch ganz besonders zugesetzt...

Lili war entsetzt

"Zum Beispiel waren ganz viele Nachrichten von Frauen, die geschrieben haben, 'sie wird nicht gewinnen, weil sie eine Frau ist'. Das ist das einzige, was mich eigentlich aufgeregt hat von all den Nachrichten. Also es war für mich keine Schwäche, eine Frau zu sein im Finale. Und natürlich wusste ich, es waren tolle Jungs dabei dieses Jahr, die super getanzt haben, aber das als Grund zu nennen fand ich immer ein bisschen schade", fügt Lili abschließend hinzu! Zum Glück konnten sie und Massimo sich den ersten Platz ertanzen und damit den Anfeindungen ein jähes Ende setzten!

