Massimo Sinató & Lili Paul-Roncalli: Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus!

In der Vergangenheit wurde schon so manch einem „Let’s Dance“-Tanzpaar eine Affäre nachgesagt. Auch in der aktuellen Staffel brodelt die Gerüchteküche. Besonders und Lili Paul-Roncalli sind in den Fokus der -Zuschauer geraten.

Let's Dance: Schockierender Fake-Skandal vor dem Finale!

Massimo packt aus

Es ist kein Geheimnis, dass der feurige Italiener und die hübsche Artistin auf der Tanzfläche ein atemberaubendes Paar abgeben. Doch läuft zwischen den beiden mehr als Freundschaft? Viele Fans sind sich sicher, dass der Funke übergesprungen ist. „Gut getanzt, aber da ist mehr zwischen euch“, kommentiert ein Follower den neuesten -Post von Massimo.

Doch darüber kann der 39-Jährige nur lachen. „So ein Blödsinn. Sie ist meine kleine Schwester“, stellt er klar. Na, dann dürfte sich die Sache ja endgültig geklärt haben…

Eifersuchts-Drama! Was ist nur bei und Massimo Sinato los?