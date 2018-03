Massimo Sinató: Nackt-Foto vor Let's Dance aufgetaucht!

Oh là là! Will Massimo so etwa seine weiblichen Fans zum Anrufen animieren? Kurz vor der zweiten Let's Dance-Show taucht ein Foto von Massimo auf, dass den Profi-Tänzer noch mehr als freizügig zeigt. Kein Wunder, dass bei diesem Anblick die "RTL"-Telefone heute Abend nicht stillstehen werden.

Massimo Sinato: Penis-Skandal!

Massimo Sinató zeigt sich in voller Muskelpracht vor Let's Dance

Massimo Sinató begeistert schon seit Jahren das Let's Dance-Publikum immer wieder aufs Neue. Dieses Jahr schwingt der Profi-Tänzer mit Schauspielerin Julia Dietze das Tanzbein und will mit ihr den ersten Platz ertanzen. Ob ihm das gelingt, ist abzuwarten. Allerdings könnte heute Abend ein aufgetauchter Schnappschuss die Telefone bei "RTL", für ihn und Julia, heiß laufen lassen. Zu sehen ist Massimo in seiner vollen Muskelpracht.

Massimo Sinató: Heißes Nackt-Foto

In seiner "Instagram"-Story zeigt sich Massimo kurz vor der zweiten Let's Dance Show auffallend freizügig. Der Profitänzer teilt dabei ein Foto mit seinen Fans, welches in komplett nackt zeigt. Lediglich sein Intimbereich bedeckt er mit einem Handtuch. Ob Massimo mit dem Foto seine weiblichen Fans zum Anrufen animieren möchte, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch: Der Schnappschuss lässt nicht nur das Herz von Massimos Ehefrau Rebecca Mir höher schlagen...