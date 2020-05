Massimo Sinató: Ohne Hose! Diese Foto sorgt für Aufsehen!

Reddit this

Oh, là, là! Mit diesem Foto sorgt Massimo Sinató nun bei seinen Fans für ordentlich Aufsehen!

Massimo Sinató lässt jetzt mit seinem jüngsten -Post die Herzen seiner Fans definitiv höher schlagen...

Massimo Sinató postet freizügiges Bild

Das Massimo Sinató seinen Körper gerne mal in Szene setzt, ist definitiv nichts Neues. Der Tänzer teilt regelmäßig Schnappschüsse mit seinen Fans via Instagram, auf denen er seinen gestählten Körper stolz präsentiert. Mit seinem jüngsten Foto sorgt er nun allerdings für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Massimo macht auf dem Foto eine ausschweifende Tanzbewegung und bedeckt sich dabei lediglich mit seinem wallenden Tuch, welches einem Rock ähnelt. Den Fantasien seiner Anhänger sind dadurch keine Grenzen gesetzt...

Die Fans von Massimo sind aus dem Häuschen

"Sexy und hoffen wir mal das du was darunter an hast", "Wegen mir müsstest du nichts drunter tragen" sowie "Sexy, kannst ruhig noch mehr zeigen" sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post von Massimo finden lassen. Ob uns der Tänzer in der nächsten Zeit mit noch mehr Bildern dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

