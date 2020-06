Massimo Sinató: Schlüpfriger Sex-Skandal!

Massimo ist nicht der einzige Promi, der davon betroffen ist. In letzter Zeit wollen immer mehr Fake-Profile mit schlüpfrigen Kommentaren auf Reichweiten starken Accounts auf ihre zwielichtigen Websites locken. Auch Sophia Thomalla gehen die Sex-Kommentare gehörig auf den Keks. Erst kürzlich legte sie sich mit einem Fake-Profil an. "Was machst du, wenn du mit mir in meinem Zimmer bist?", wollte eine Dame wissen. Sophias klare Antwort: "Abhauen!" Zwar wurde sie von ihren Fans für die Aktion gefeiert, doch weniger wurden die Kommentare dadurch nicht. Lässt sich nur hoffen, dass Instagram das Problem bald in den Griff bekommt...

