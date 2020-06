Massimo Sinató: So schwärmt er von Tanzpartnerin Jana Pallaske

Eine gelungene Paarung - und das findet allen voran der Profitänzer selbst!

Im Interview mit der Gala erzählte der 35-Jährige von seiner neuen Let's Dance-Partnerin und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus!

"Sie ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Ich liebe es, mit Schauspielerinnen zu arbeiten. Die schlüpfen ja auch in ihrem Beruf in verschiedene Rollen und ich glaube, das kommt ihr zugute", so Massimo begeistert.

Und auch mit ihrer sportliche Einstellung scheint Jana dank jahrelanger Yoga-Erfahrung punkten zu können: "Sie bringt auf jeden Fall Beweglichkeit mit", lobt der Tänzer weiter.

Die Chancen auf den Let's Dance-Titel stehen laut Massimo mit seiner diesjährigen Tanzpartnerin wieder mehr als gut:

"Sie arbeitet höchst professionell, sie ist sehr ehrgeizig, sehr fokussiert, zielstrebig und sehr clever", befindet er euphorisch.

Es scheint, als sei der Tanz-Funke bei diesem Parkettduo wirklich übergesprungen!

Was jedoch Rebecca Mir von der Schwärmerei ihres Göttergatten hält, ist bisher nicht bekannt - schließlich verliebte sich die 24-Jährige selbst bei ihrer Let's Dance-Teilnahme in Tanzpartner Massimo.

Ob Jana Pallaske und Massimo Sinató bei ihrer ersten tänzerischen Darbietung bestehen können, sehen Let's Dance-Fans ab Freitag um 20.15 Uhr auf RTL.