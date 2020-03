Massimo Sinató & Rebecca Mir: Liebes-Drama wegen Lili Paul-Roncalli?

Zwischen Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli stimmte die Chemie auf Anhieb. In der großen Kennlernshow suchte er sich Lili als Tanzpartnerin aus. Woche für Woche begeistern die beiden seitdem mit ihren heißen Perfomances Zuschauer und Jury. Verstehen sich die beiden etwa zu gut?

Massimo Sinató macht Lili Paul-Roncalli Liebeserklärung

Denn wenn Massimo über seine Promi-Kandidatin redet, kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Ich bin seit 30 Jahren Tänzer, bin seit 11 Jahren jetzt bei 'Let's Dance'. Und Lili Paul-Roncalli ist die bescheidenste, cleverste und fleißigste Schülerin, die ich je hatte. Sie will tanzen pur lernen - ohne großen Schnickschnack. Und das liebe ich an ihr", flötete er in der letzten Live-Show. "Ich liebe es, dass sie Essenz des Tanzens lernen will. Sie trainiert acht Stunden ohne Pausen und fordert all mein Wissen. Ich bin sehr dankbar für diese Tanzpartnerin."

Rebecca Mir & Massimo Sinató: Bitteres Baby-Drama!

Muss sich Rebecca Mir Sorgen machen?

Was wohl Schatz Rebecca dazu sagt? Schließlich schwebte auch sie einst mit Massimo bei "Let's Dance" übers Parkett. Damals verließ er für sie sogar seine damalige Ehefrau. Wiederholt sich jetzt die ganze Geschichte? Die Fans wittern bereits das nächste Liebes-Drama. "Dein Kommentar fand ich nicht schön, dass du noch niemals eine bessere Tanzpartnerin hattest. Denk auch ab und zu an deine Rebecca", schreibt beispielsweise ein Fan. Lässt sich nur hoffen, dass die Befürchtung der Zuschauer nicht wirklich eintritt...

Gefährdet dieser Fremdflirt die Ehe von Moderatorin ? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: