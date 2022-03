Massimo Sinató & Amira Pocher: Jaa, jetzt steht er zu seinen Gefühlen!

Amira Pocher und Massimo Sinató geben wirklich alles, um sich den "Let's Dance"-Pokal zu holen. Doch leider werden sie schon seit dem Beginn der Staffel mit gemeiner Kritik überhäuft. Die Fans werfen vor allem dem Profitänzer vor, dass er kühl und lustlos wirkt. Außerdem behaupten einige Zuschauer, dass Massimo sich ständig in den Vordergrund drängt und Amira deshalb nicht so gut rüberkommt. Davon will er allerdings nichts wissen!