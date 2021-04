Massimo Sinato & Isabel Edvardson: Jaa, jetzt ist es raus!

Isabel Edvardson schwebt im Baby-Glück! Wie die Beauty jetzt berichtet, hat sie ihr zweites Baby zur Welt gebracht und freut sich riesig über ihren kleinen Sohn Mika. Auch für Massimo ein wahrer Jubel-Grund! So widmet er seiner Tanz-Kollegin sogar einen eigenen "Instagram"-Post, zu dem er kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch an meine Sister Isabel und ihren Mann zum Nachwuchs. Freue mich wenn unsere Kids gemeinsam die Spielplätze rocken." Wow! Was für gefühlvolle Worte, die auch von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben!