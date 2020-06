Massimo Sinató & Lili Paul-Roncalli: Überglücklich! Jetzt sollen es alle sehen!

Via Instagram teilt Massimo nun ein Foto mit seinen Fans, welches definitiv für jede Menge Aufsehen sorgt. So zeigt sich der Profi-Tänzer auf dem Bild mit Lili, Isabel Edvardson und deren Ehemann Marcus Weiß. Wie es scheint, nahmen die Paar beim "Quiz-Duell" teil und sind davon sichtlich begeistert! So kommentiert Massimo: "Let‘s Dance-Reunion in Hamburg City". Das so eine Nachricht von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...