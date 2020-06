Mathieu Carrière sorgt sich wegen GNTM-Teilnahme von Tochter Elena

Auch wenn er in seinen konkreten Aussagen eher vage bleibt, so wird schnell deutlich, dass er nicht gerade begeistert von der GNTM-Teilnahme seiner schönen Tochter ist. „Man weiß ja, wie die Mädchen in solchen Sendungen verheizt werden“, kritisiert der Schauspieler. „Mehr möchte ich aber auch nicht sagen. Das habe ich mit meiner Tochter und ihrer Mutter so besprochen.“

Elena Carrière dürfte die Haltung ihres Vaters also bekannt sein. Wirklich beeindruckt scheint sie von seiner Warnung jedoch nicht zu sein. „Ich bin auch einfach sehr anders als er“, erklärte die 19-Jährige selbstbewusst.