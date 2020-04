Mats Hummels: Ehefrau Cathy plaudert gemeines Geheimnis aus!

Reddit this

Cathy Hummels hat bereits ein Kochbuch veröffentlicht und fühlt sich in der Küche richtig wohl. Ganz im Gegensatz zu ihrem Ehemann Mats...

und ihr Mats sind schon seit rund 13 Jahren ein Paar. Ihr Liebes-Geheimnis? Die beiden akzeptieren sich so, wie sie sind. Und dazu gehören natürlich auch die kleinen Macken des Partners!

Cathy lüftet ein Geheimnis

In der Unterhaltungsshow "Matze Knops Homeoffice" enthüllt die 32-Jährige, dass ihr Liebster keine große Hilfe in der Küche ist. „Mats ist eher der Typ, der fragt, ob er helfen kann, aber insgeheim hofft, dass ich nein sage. Ich sage auch immer nein, weil ich ganz genau weiß: Wenn er mir hilft, dauert das alles länger“, so Cathy. Wie fies!

Den kleinen Seitenhieb dürfte Mats seiner Ehefrau allerdings bereits verziehen haben. Pünktlich zum Osterfest postete er auf seinem -Account ein zuckersüßes Pärchen-Foto. Hach!

