Mats Hummels: Herber Schlag! Das war's für ihn

Bei der Pressekonferenz im Mannschaftshotel in San Diego am Donnerstag, wurde nun bekannt gegeben, wie es für das Team des BVB Dortmund weitergehen wird. Vor allem die Kapitänsfrage war noch offen - bis jetzt. BVB-Trainer Edin Terzić gab nun bekannt, dass Emre Can in Zukunft die Binde tragen wird. Zudem werden Torwart Gregor Kobel und Niklas Süle seine Stellvertreter sind. Auch in Sachen Mannschaftsrat sind die Würfel gefallen: Sébastien Haller, Julian Brandt und Ex-Kapitän Marco Reus übernehmen diesen in der kommenden Saison.

Doch was ist mit Mats Hummels? Der langjährige BVB-Spieler scheint jetzt für die jüngeren Nachfolger Platz machen zu müssen. Weder im Mannschaftsrat noch im BVB-Mannschafts-Gremien ist er nun mehr vertreten. Dennoch scheint er es seinen Mitspielern zu gönnen, wie er in seiner Instagram-Story zeigte, indem er dem neuen Kapitän Emre Can gratulierte: