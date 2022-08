Mats Hummels: Jetzt spricht Lisa Straube erstmals über die Affäre

Wie Lisa nun offenbart, waren für sie die Affären-Gerüchte ein wahres Karrieresprungbrett! So berichtet sie gegenüber "Gala": "Ja, die Phase meines Lebens hat natürlich alles geändert. Ich habe mehr Reichweite bekommen. Und ja, letztendlich habe ich mir gedacht: 'Komm, Lisa, du machst das Beste draus.'" Wow! Ehrliche Worte, die man so von Lisa gar nicht erwartet hätte! Doch während Lisa durch die Gerüchte einen wahren Karriere-Push bekam, musste sich Mats währenddessen immer neuen Hürden mit seiner Noch-Ehefrau Cathy stellen! Was Mats und Cathy Hummels somit auch über so viel Offenheit von Lisa denken, wodurch sicherlich die ihre alten Wunden wieder aufgerissen werden? Bis jetzt äußerten sich die beiden jedenfalls noch nicht dazu! Wir können also gespannt sein, wie es für alle weiter geht ...