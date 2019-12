Mats Hummels: Neues Leben ohne Cathy!

Seit vergangenem führen Mats (31) und Cathy Hummels (31) eine Fernbeziehung: Während Cathy den Alltag mit Sohnemann Ludwig (1) allein in München meistert, hat Mats alle Freiheiten in Dortmund und feiert sein „Single“-Dasein… Keine leichte Situation für die Familie.

Mehr als 600 Kilometer liegen zwischen Cathy und . Schweren Herzens hat die Influencerin ihren Ehemann ziehen lassen – aus Rücksicht auf den einjährigen Sohn Ludwig. „Mit Kind kann man eben nicht von heute auf morgen umziehen. Ich möchte Ludwig nicht von heute auf morgen aus seinem gewohnten Umfeld reißen“, erklärte Cathy vor wenigen Monaten. Seitdem hat sich in Sachen Umzugsplanung nichts getan – vermutlich zur Freude von Mats. Der Innenverteidiger scheint sein Teilzeitsingle-Leben ohne Frau und Baby zu genießen und lässt seine Fans daran teilhaben.

Mats Hummels lässt es krachen

Auf gibt der sonst eher auf Privatsphäre bedachte Mats ungewohnt viele Einblicke in sein Leben, postet regelmäßig seine Kochkünste und beantwortet Fragen seiner Community. Und auch wenn man sich seine Abo-Liste auf Instagram ansieht, kann man vermuten, wo man ihn während seiner spielfreien Zeit in Dortmund treffen kann. Mats folgt etwa der „Marlene Bar“, einem ehemaligen Travestie-Schuppen, der sich auf seiner Homepage so beschreibt: „Bar und Club in einem, bietet die ,Marlene Bar‘ dir die Möglichkeit, am Wochenende in einer stylischen und richtig hippen Umgebung ordentlich abzuzappeln!“

Klingt nach viel Spaß! Nur drei Kilometer entfernt wartet der Edel-Italiener „Acqua Pazza“ mit leckeren Pasta-Gerichten auf den 31-Jährigen – auch diesem Restaurant folgt er auf Instagram. In dem Lokal geben sich die BVB- die Klinke in die Hand. Nach dem anstrengenden täglichen Training eine willkommene Abwechslung. Was Cathy wohl dazu sagt? Sie muss ihren reiseintensiven Job als Moderatorin und Influencerin immer mit Ludwigs Betreuung koordinieren. Sich eine Auszeit zu nehmen, ist da nicht so einfach. Aber jetzt über Weihnachten haben die beiden ja mal wieder Zeit, über ihre gemeinsame Zukunft an vielleicht nur einem Wohnort nachzudenken…