Mats Hummels: Sein Liebes-Karussell dreht sich weiter!

Bei einem Kurztrip nach Kopenhagen machte Mats die Nacht zum Tag. In einem angesagten Club wurde der Fußballer laut "Das Neue" dabei im intensiven Gespräch mit einer hübschen jungen Dame gesehen. Stundenlang schäkerten die beiden, rückten immer enger aneinander. Manndeckung mal anders: Näher kommt der Verteidiger auf dem Platz auch seinen Gegenspielern sicher nicht!

Bei der Dame handelte es sich um Stefanie Brigon. Was auffällt: Die dänische Influencerin ähnelt Mats' Noch-Ehefrau Cathy extrem. Dunkle Haare und sportliche Figur – so sieht aber auch Lisa aus. Mit der 21-jährigen Dortmunderin ist er eigentlich seit dem Ehe-Aus liiert. Nach seinem jüngsten Auswärtsspiel in Dänemark bestehen aber berechtigte Zweifel. Denn Mats Hummels – um in der Fußballer-Sprache zu bleiben – scheint gerade durchaus "wechselwillig" zu sein ...