Matt Damon: Kuss mit Michael Douglas

Matt Damon küsste für seinen neuen Film "Behind The Candelabra" seinen Kollegen Michael Douglas - der sei ein guter Küsser, verrät der "Jason Bourne"-Darsteller jetzt. Der "Good Will Hunting"-Schauspieler drehte erst kürzlich zusammen mit Michael Douglas eine Biographie des legendären Musikers Liberace, der Zeit seines Lebens verschwieg, dass er homosexuell war.