Matthew McConaughey liebt alle Frauen

Dabei sind seine Wünsche ziemlich einfach, er will einfach nur, dass die Frauen sich mögen: "Ich kenne Frauen, die über 100 Kilo wiegen und trotzdem sexy sind - weil sie sich in ihrer Haut wohl fühlen. Und ich kenne Supermodels, die null sexy sind, weil sie mit sich selbst nicht zufrieden sind", erklärt er. Der "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?"-Darsteller selbst ist derweil mit dem Model Camila Alves verheiratet, mit der er auch zwei Kinder hat. "Als ich das erste Mal meine Frau sah, liebte ich einfach die Art, wie sie sich bewegt", erklärt er rückblickend, was ihn an ihr faszinierte. McConaugheys Ko-Darsteller Channing Tatum ist ebenfalls sehr charmant, wenn es um Frauen geht und versichert im Doppelinterview: "Alles an einer Frau ist sexy - ihr seid einfach bezaubernde Wesen", lobt er das weibliche Geschlecht. © WENN