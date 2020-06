Matthew McConaughey: Umzug wegen der Kinder

Im Gespräch mit "E! Online" verriet er nun auf die Frage, was ihn zu dem Umzug bewogen hat: "Meine Familie. Ich bin hier aufgewachsen. Wir haben Kinder, Familienwerte, Nachbarn und gesunden Menschenverstand. Ich fühle mich hier wie ein Einheimischer, wenn ich hier umherlaufe und die Straße in meiner Nachbarschaft, in meiner Stadt, entlanggehe." Trotzdem hat der Leinwandstar auch ein Haus in Los Angeles behalten, damit er nicht komplett von Hollywood abgeschnitten ist. "Ich habe damit nicht abgeschlossen", ergänzte er und fügte hinzu: "Zum Glück bin ich in der Lage, ein Haus hier und eines dort zu haben." © WENN