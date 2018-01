Matthias Mangiapane: Hiobsbotschaft nach dem Dschungelcamp!

Schon in der zweiten Folge mutierte Matthias Mangiapane (34) vom kultigen Reality-Star mit seinem eigenwilligen Dschungel-Auftritt zum Staatsfeind Nummer eins. In "Closer" mahnt seine Mutter Dagmar: „Lasst mein Kind in Ruhe!“

Matthias Mangiapane: Jetzt packt sein Verlobter über "Das Dschungelcamp" aus!

Es tut ihr weh – jeden Abend. Ihren Sohn derart unter Beschuss zu sehen, bricht Dagmar Mangiapane das Herz. „Klar kann Matthias ein Exzentriker sein. Aber er hat sich nicht falsch verhalten, allenfalls mal unglücklich ausgedrückt“, sagt seine Mutter und erklärt: „Matthias ist im TV, weil er gut unterhalten kann – und das tut er im Dschungel.“ Doch genau das wird dem Halb-Italiener zum Verhängnis. „Klar schneidet RTL das Material extrem zum Nachteil von Matthias. Aber weil alle anderen im Camp untertauchen, muss er für die Show herhalten.“

Nach der Show erwartet Matthias ein böses Erwachen

Ihren Sohn kenne sie nur als liebenswerten, zuvorkommenden und ehrlichen Menschen. „Er hat seine Schwiegermutter bis zu ihrem Tod im Dezember gepflegt, weil er das keinem Heim überlassen wollte“, nennt Matthias’ Mama nur eines von vielen Beispielen. Enttäuscht sei sie vom Sender nicht. „Das ist schließlich deren Job“, erkennt sie.

Die größte Angst hat die Hessin vor einer Sache: „Matthias wird sich alle Kommentare durchlesen, und diese Ungerechtigkeit wird ihm sehr zusetzen. Aber wir werden für ihn da sein und versuchen, ihn aufzufangen.“