Matthias Mangiapane: Nach dem Dschungelcamp eskaliert der Erbstreit

Mit Tränen in den Augen sprach Matthias Mangiapane (34) im RTL-Dschungelcamp über seine Schwiegermutter in spe. Bis zu ihrem Tod im Dezember 2017 hatte der „Hot oder Schrott“-Star die 78-Jährige gepflegt. Was er am Dschungelfeuer nicht erzählte: Die demenzkranke Dame soll ihm einiges vererbt haben. Ihr Sohn Hubert ging dagegen offenbar leer aus und will nun seinen Pflichtteil einklagen...

Matthias Mangiapane: Nach Dschungel-Aus muss er nun vor Gericht!

„In guten wie in schlechten Zeiten. Rita und ich verstanden uns immer wunderbar. Es war mir ein Bedürfnis, ihr zu helfen und auch Hubert damit zu unterstützen. Demenz ist eine tückische Sache“, erklärte Matthias gerade. Und verriet mit trauriger Stimme: „Ich hätte nie gedacht, dass ich jemanden so pflegen kann. Windeln wechseln, waschen. Zum Schluss ging gar nichts mehr.“

Das Vermögen soll an Matthias gegangen sein

Doch die Seniorin war dem 34-Jährigen offenbar so dankbar, dass sie nicht ihrem Sohn Hubert, sondern Matthias ihr Hab und Gut vererbt hat. „Seine Mutter hatte Hubert enterbt und wollte keinen Kontakt mehr“, verrät ein Insider gegenüber "Closer". Deshalb hat sich Matthias um sie gekümmert. Sie hat ihm 23 Garagen und zwei Häuser vererbt. Hubert will nun seinen Pflichtteil einklagen“, so der Insider weiter. „Matthias ist damit einverstanden.“

Ob das alles stimmt? Unklar. Hubert wollte sich auf "Closer"-Anfrage nicht zu dem Fall äußern. Merkwürdig ist allerdings, dass bei Ritas Todesanzeige erst Matthias Abschied nimmt, bevor Huberts Name erscheint...