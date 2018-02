Matthias Mangiapane: Nach Dschungel-Aus muss er nun vor Gericht!

Huch, was ist denn da passiert? Matthias konnte gerade erst sein Dschungel-Abenteuer beenden. Doch allem Anschein nach, wartet schon die nächste Herausforderung auf den Ex-Dschungel-Star. Wie jetzt bekannt wurde, kann sich Matthias in seiner Heimat nicht nur auf seine Liebsten freuen, sondern muss sich ebenso auf ein Gerichtsverfahren vorbereiten. Was ist der Grund für diese Schock-Nachricht?

Matthias Mangiapane: Bösartige Betrugs-Vorwürfe!

Matthias Mangiapane: Nach Dschungel-Aus vor Gericht

Noch vor wenigen Tagen konnten seine Fans Matthias dabei beobachten, wie er bei "Das Dschungelcamp" probierte, sich die Dschungelkrone zu erkämpfen - leider ohne Erfolg. Nun überrascht der 34-Jährige seine Anhänger mit unerwarteten Neuigkeiten. Wie "Bild" berichtet, muss sich Matthias nach seiner Ankunft in Deutschland auf ein Gerichtsverfahren vorbereiten. Der Grund: Matthias soll einem Tätowierer ein Geschäftsraum vermietet haben. Dabei soll es kurz nach dessen Einzug zu einem Wasserschaden gekommen sein. Obwohl Matthias versichert haben soll, dass er sich darum kümmern wolle, soll nichts passiert sein. Der Mieter entschied sich dazu, Matthias zu verklagen.

Matthias Mangiapane: Unschuldig?

Nach den schweren Vorwürfen, gab das Management von Matthias bereits ein erstes Statement zu dem Vorfall ab. So heißt es: "Matthias wird vor Gericht erscheinen und dann werden wir sehen, wie der Richter entscheidet." Auch Matthias äußerte sich gegenüber "RTL" zu den Anschuldigungen: "Also ich schulde dem Mieter keine 7000 Euro. Das liegt beim Anwalt und das klärt der Anwalt. Ich bin da entspannt. Ich brauche da keine Geheimnisse zu machen, es gab den Vorfall und der liegt bei Gericht." Ehrlich Worte, die zeigen: Matthias wird auch diese Herausforderung sicherlich meistern.