Armer Matthias! Die vergangenen Dschungeltage waren definitiv nicht leicht für den Star. Immer wieder wurde Matthias für die Dschungelprüfungen nominiert. Immer wieder ging er dabei leer aus. Auch an Tag vier, muss der Promi erneut seinen "Mann" stehen. Ob es ihm diesmal gelingt? Wir können gespannt sein! Sein Verlobter scheint jedenfalls nach wie vor, an das Können seines Liebsten zu glauben. In einem Interview äußert er sich erstmals über "Das Dschungelcamp" und berichtet, warum Matthias seiner Meinung nach, die Dschungelprüfungen vergeigte.

Dschungelcamp: Matthias Mangiapane ätzt gegen Jenny Frankhauser

Matthias Mangiapane: Dschungelcamp-Loser?

Am Sonntagabend wurde Matthias erneut für die nächste Dschungelprüfung nominiert. Der Schock stand dem Star dabei sichtlich ins Gesicht geschrieben. Mit den Worten "Ich kann nicht mehr" zeigt Matthias, dass er nervlich und körperlich am Ende ist. Kein Wunder, schon in den vergangenen Tagen musste der 34-Jährige immer wieder zu den "Dschungelprüfungen" antreten - leider ohne Erfolg. Der Promi ging jedes Mal leer aus - von Scharm fehlt trotzdem jede Spur. Obwohl Matthias keine Erfolge verzeichnen konnte und seine Motivation am Ende ist, scheint sein Ego ungebrochen zu sein. Dies bestätigt auch sein Verlobter.

Matthias Mangiapane: Verlobter Hubert Fella spricht Klartext

Gegenüber "RTL Plus" gibt Hubert Fella zu verstehen, dass Matthias bei der heutigen Dschungelprüfung erfolgreicher sein wird. So sagt er: "Heute wird er abliefern". Auch für die gescheiterten Prüfungen seines Liebsten findet Hubert Fella eine Begründung. Er ist der Meinung: "Ich glaube, er hatte Angst vor den engen Kästen." Matthias leide angeblich unter Klaustrophobie. So fügt Hubert hinzu: "Da schwellen bei ihm sogar die Halsschlagadern an, so Beklemmungen bekommt er." Auch "unter Wasser" scheint für den 34-Jährigen ein Problem zu sein. "Ich habe ihn noch nie tauchen sehen", berichtet Hubert.

Ob Matthias durch das Mitgefühl seines Verlobten heute mehr Glück haben wird? Wir können gespannt sein!