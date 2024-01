Matthias Mangiapane & Natascha Beil: Eskalation! Er hat sie auf den Kopf geschlagen

Die Freundschaft ist Geschichte, wie Natascha jetzt unter Tränen ihren Instagram-Followern mitteilt. "Ich bin so maßlos enttäuscht. Ich habe wochenlang hinter Matthias gestanden. Ich dachte, dass Matthias ein Freund ist", schluchzt sie in ihrer Story. Doch bei einer Veranstaltung eskalierte die Situation plötzlich zwischen den beiden "Forsthaus Rampensau"-Stars. "Dann schlägt er mir einfach auf den Hinterkopf!" Was passiert ist? Natascha sei zu Reality-TV-Star Chris Broy (34) ins Zimmer gegangen und habe sich zu ihm ins Bett gelegt. "Dann kam Matthias rein und meinte: 'Oh, wer ist denn da?' Matthias und ich sind ja eh zerstritten - warum auch immer. Ich habe ihm nichts getan. Er ist komplett wahrnehmungsgestört. Ich hätte ja seine Mum und seine Freundin beleidigt, was überhaupt nicht stimmt. Er hat mich nonstop nur beleidigt."