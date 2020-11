Matthias Reim: Baby Nr. 7! Jetzt lässt er die Bombe platzen

Sie sind das Traumpaar der Schlagerbranche: Matthias Reim (62) und seine Freundin Christin Stark (31). Auch im verflixten siebten Jahr turteln sie noch verliebt wie am ersten Tag. So sehr, dass sich der Sänger sogar ein Baby mit seiner Süßen vorstellen kann – es wäre Kind Nummer sieben für ihn.

„Mit dir weiß ich erst, was es heißt zu lieben. Mit dir würd ich auch noch mal Kinder kriegen. Alles, was wir sind, ist alles auf der Welt für mich“, singt der Musiker in seinem neuen Lied „Sowas würde ich niemals tun“.

Ups, spricht er da tatsächlich vom Kinderkriegen?

Matthias Reim denkt an Kind Nr. sieben

Bisher dachte der stolze Papa von sechs Kids mit fünf unterschiedlichen Müttern nicht an weiteren Nachwuchs. Doch die Liebe zu Christin hat seine Meinung in Sachen Familienplanung wohl geändert.