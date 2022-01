Matthias Reim: Bittere Babynachrichten! Ihm fehlte die Kraft!

Wie Matthias nun gegenüber "Leute heute" erläutert, macht ihm aktuell vor allem sein Alter für seine neue Vaterrolle ein wenig zu schaffen. So erklärt er: "Wir haben uns natürlich vorher viel darüber unterhalten und ich habe dann auch immer gesagt: 'Nee, ich bin dann schon, ja, fast 65, wenn das Baby kommt. Ob ich noch so fit bin wie ein 25jähriger Papa, weiß ich nicht.' Und da haben wir uns gegenseitig einfach mit Freude und Optimismus aufgefangen." Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz intimen Einblick in das Familienleben von Matthias gewähren! Die Vorfreude auf sein Baby wird durch diese Gedanken jedoch nicht getrübt. So ergänzt er: "Aber jetzt kommt noch einmal so ein kleines Wesen – finde ich sehr inspirierend. Vor ein paar Jahren habe ich nur gedacht: 'Im Leben nicht noch mal!' Ich habe jetzt endlich meine Ruhe. Und jetzt muss ich sagen, freue ich mich da tierisch drauf." Mehr Papa-Liebe geht wohl kaum...