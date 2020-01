Matthias Reim: Bittere Beichte! Große Sorge um seine Gesundheit!

Obwohl Matthias Reim die 60 mittlerweile geknackt hat, wirkt der Sänger nach wie vor so fit, wie an den Anfängen seiner Karriere. Doch das Traurige dabei: Matthias hat ein großes Laster! Das Rauchen! Wie der Star nun verrät, schafft er es einfach nicht, damit aufzuhören...

Matthias Reim schafft es einfach nicht aufzuhören

Wie Matthias nun bei der "NDR-Talkshow" berichtet, hängt er nach wie vor am Glimmstängel. So berichtet er: "Ich rauche, also bin kein Kettenraucher, aber ich rauche noch, ja." Wie er weiter erklärt, fällt es ihm einfach unglaublich schwer, davon loszukommen: "Ich habe auch ein ganzes Jahr nicht geraucht. Da war ich nichtrauchender Raucher. Also ich habe auch das ganze Jahr gelitten wie ein Hund. Und ich höre das und ich diskutiere es auch zu Hause - wir rauchen alle bei mir im Haus -, diskutieren wir jedes Mal, ob wir nicht jetzt mal irgendwie mal aufhören sollten. Und dann sitzen wir eine halbe Stunde später da und zählen uns unsere Rituale auf, ja? Also dass die erst mal schön nach dem Frühstück bei der Zeitung, beim Cappuccino die erste und abends, wenn wir gemütlich beieinander sitzen beim Bierchen, die letzte - ach..." Doch damit nicht genug! Matthias raucht sogar, wenn er krank ist...

Matthias hing schon als Jugendlicher an der Zigarette

"Mir geht es auch nicht immer gut. Aber ich habe schon früher, als ich 15-Jähriger war, habe ich schon, wenn ich so eine richtige Bronchitis hatte und ich einfach gehustet habe, dann bin ich zu meinem Bruder ins Zimmer geschlichen und habe mir eine Roth-Händle geholt und habe gesagt, jetzt hilft nur noch Gegendruck. (...) Ohne Filter. Und es hat gewirkt. Danach konnte ich wieder schlafen. Und irgendwann kriegte das meine Mutter mit und sagte: 'Sag mal, hast du sie noch alle?' Ich sage: 'Mama, Gegendruck'", verrät Matthias weiter! Ob es ihm wohl in diesem Jahr gelingen wird, von den Zigaretten wegzukommen? Wir können gespannt sein...

