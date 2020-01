Matthias Reim: Bittere Klatsche für Freundin Christin Stark!

Arme Christin Stark! Mit einem seiner jüngsten Statements versetzt ihr Langzeit-Freund Matthias Reim einen heftigen Schlag ins Gesicht...

Michelle: Dieses Foto lüftet ihr süßes Geheimnis!

Matthias hat einen genauen Plan

Matthias Reim hat einen durchgetakteten Tagesablauf! So schildert er gegenüber "Freizeizwoche": "Aufstehen um 10, Frühstück um 11, abends nicht vor 2 Uhr ins Bett." Außerdem geht der Sänger abends nicht gerne essen, denn das macht ihn müde. "Und ich bin lieber topfit." Zu Hause in Stockach am Bodensee sagt er, "esse ich mittags, mache abends von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr Sport in meiner privaten Muckibude, gehe nochmal arbeiten bis 23 Uhr, kraule zum Runterkommen ein paar Bahnen in meiner Schwimmhalle, dusche – und dann gehe ich an meinen Kühlschrank und nehme mir mein erstes und letztes Bier des Tages raus.“ Seine Freundin Christin Stark muss seinen Tagesablauf akzeptieren.

Matthias lässt ihr keine Wahl

"Es bleibt ihr nichts anderes übrig, denn in dieser Frage bin ich dominant." Und wie steht es mit der Frage, ob er noch mal Nachwuchs will? Matthias Reim hat sechs Kinder von fünf Frauen und sagt: "Ich selbst brauche das ganz bestimmt nicht mehr." Doch ganz so einfach scheint es dann doch nicht zu sein: "Auf der anderen Seite liebe ich meine Lebensgefährtin. Und sie hat schon hin und wieder angeklopft, ob ich mir ein Kind wirklich nicht vorstellen könnte." Zwischen den beiden liegt ein Altersunterschied von 32 Jahren, und Matthias Reim weiß, dass er vermutlich vor ihr für immer gehen wird. Ein Baby von ihm wäre da für Christin sicherlich eine tolle Erinnerung, glaubt er: "Denn ein Blick in meine Augen, auch im Alter, wäre für sie bestimmt wunderschön."

Huch, hat ihren Fans etwa ein süßes Detail aus ihrem Leben verheimlicht?