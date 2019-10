Matthias Reim: Bittere Klatsche für seine junge Geliebte

Reddit this

"Verdammt, ich qualm’ zu viel – aber ich kann nicht aufhören!“ Matthias Reim (61) raucht jeden Tag 20 Kippen. Und das, obwohl er bereits eine Herzmuskel-Entzündung hatte. Freundin Christin Stark (30) half ihm damals wieder auf die Beine. Gelernt hat er daraus nichts, denn er riskiert weiter sein Leben. Für seine junge Geliebte dürfte das besonders bitter sein...

Es war im August 2015, als es den Schlager-Star urplötzlich von den Beinen hebelte. Mit Freundin Christin hatte er sich gerade nach 14-monatiger Beziehungspause versöhnt. Doch das Herzrasen, das er damals verspürte, hatte leider nichts mit seinen Glücksgefühlen zu tun. „Ich bin keine Treppe mehr raufgekommen“, erinnert er sich. Der Musiker hatte eine Erkältung verschleppt. Die Quittung war eine gefährliche Herzmuskel-Entzündung.

Setzt Matthias Reim seine Liebe aufs Spiel?

Das hat er aber offenbar längst vergessen. Zwar geht Matthias Reim alle drei Monate zum Check. „Mein Arzt hat zu mir gesagt, von einer Herzinsuffizienz ist klinisch nichts mehr zu sehen“, erklärt er. „Aber ich rauche weiter 20 Zigaretten am Tag. Wenn ich dafür statt mit 99 schon mit 97 sterbe, ist es mir das wert.“

Ob seine Freundin das auch so locker sieht? Dass er weiterhin nicht auf sich achtet, muss besonders für Christin ein Schlag ins Gesicht sein. Sie war in der schweren Zeit seine größte Stütze. Und – so scheint Matthias Reim es jedenfalls zu denken: Sie wird ihn auch beim nächsten Mal wieder hegen und pflegen.