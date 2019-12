Matthias Reim: Bitteres Weihnachtsfest steht ihm bevor

Überall in den Fußgängerzonen funkelt die Weihnachtsbeleuchtung, in den Häusern brennen die Adventskerzen, in den Supermärkten dudeln besinnliche Lieder. Kaum möglich, dass da jemand nicht an den Heiligen Abend denkt und sich bereits auf das Fest der Liebe freut… oder doch? Matthias Reim (62) gehört zu den wenigen Menschen hier, denen diese besinnliche Zeit so ziemlich egal ist. „Über Weihnachten habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, und an Silvester komme ich abends erst um 19 Uhr nach Hause, da ich am Abend vorher mein Kultkonzert in Rostock spiele, das mache ich jedes Jahr am 30. Dezember. Zwei Tage vorher spiele ich noch in der Mercedes Benz Arena in Berlin, und dann ist noch ein Konzert dazwischen. Da bin ich an Silvester wahrscheinlich erst mal fix und fertig und brauche einfach meine Ruhe“, stöhnt der sechsfache Vater, der gerade sein aktuelles Album „MR20“ promotet, leicht gestresst.

Matthias Reim hat mit Weihnachten nichts am Hut

Also nichts mit „Stille Nacht, heilige Nacht…“? „Ich bin kein großer Weihnachtsfreund. Ich könnte mir theoretisch auch einen Urlaub in der Sonne vorstellen, aber ich komme ja nicht weg. Darum versuche ich, das so ein bisschen zu verdrängen und mache einfach mit, damit alle in der Familie happy sind.“ Dass es dennoch weihnachtlich im Haus am Bodensee aussieht, dafür sorgt dann Freundin Christin Stark (30). „Na klar! Wir haben auch einen Weihnachtsbaum, denn die Kinder kommen an Weihnachten ja auch zu uns. Ich mache schon alles mit, aber es ist nicht so wirklich meins. Ich bin immer froh, wenn wieder der 2. Januar ist, und ich sagen kann, jetzt ist es vorbei“, so Matthias Reim.

Matthias Reim & Michelle: Süßes Geständnis! Darauf haben alle gewartet!

Vermutlich muss er in diesem Jahr auch wieder trösten. Es ist das zweite Weihnachten ohne Christins Vater († 45), der vor zwei Jahren bei einem tödlichen Arbeitsunfall ums Leben kam. Da sind Familientreffen am Fest der Liebe immer ganz besonders sensible Ereignisse. „Ich glaube, Trauerarbeit findet immer statt, aber die Zeit hilft natürlich ein bisschen“, hofft Matthias Reim, der seiner schönen Freundin unendlich dankbar ist, dass sie sich trotz ihrer Trauer so rührend um ihn und auch um seine Kinder aus früheren Beziehungen kümmert. Nicht nur an Weihnachten...