Matthias Reim & Christin Stark: Jubel-News! Darauf haben die Fans gewartet

Lange haben die Fans darauf gewartet und nun ist es endlich soweit! Am 5. Juni erscheint das neue Album von Christin Stark. Besonders cool: Darauf findet sich auch ein Duett mit ihrem Schatz Matthias Reim!

Matthias Reim: Seine sechs Kinder auf einen Blick!

Christin und Matthias arbeiten zusammen

Im Interview mit InTouch Online plaudert Christin nun über ihre neue Musik und die wichtigen Themen, die sie bewegen. „‘Sich verlieben‘ ist ein gerade neu entstandenes, wunderschönes ‚Mid-Tempo-Rock-Duett‘ mit meinem Partner und Produzenten Matthias Reim“, freut sich die 30-Jährige. Doch auf ihrem Album „STARK“ finden sich auch andere Hits, die ihr sehr am Herzen liegen.

„Ein Album, was diesen Titel trägt, bedeutet nicht nur die Assoziation STARK im Sinne von ‚straight-on‘ und ‚tough‘, sondern STARK bedeutet auch mal ‚schwach‘ zu sein! Über Themen zu sprechen, die im ersten Moment nicht angenehm sind, wie z.B. der Song ‚Darüber reden‘, in dem es um häusliche Gewalt geht, oder ‚Lara Jane‘, der eine Situation beschreibt, in der eine junge Frau durch ihr Umfeld auf eine schiefe Bahn gerät“, erklärt Christin. Die Fans dürfen also gespannt sein!

Sex-Skandal um ! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: