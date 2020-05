Matthias Reim: Das 7. Kind von der 6. Frau!

Reddit this

Schnell kann aus der schönsten Nebensache der Welt das Wunder des Lebens entstehen. Matthias Reim (62) kann bestätigen: Vater werden ist nicht schwer. Immerhin hat er sechs Kinder von fünf Frauen. Und bald könnte noch ein weiteres dazukommen...

„Ich selbst brauche das ganz bestimmt nicht mehr“, gibt der Schlagersänger zu. „Auf der anderen Seite liebe ich meine Lebensgefährtin und sie hat schon hin und wieder angeklopft, ob ich mir nicht doch ein Kind vorstellen könnte.“

Matthias Reim im Baby-Fieber

Reims Partnerin Christin Stark ist 30 Jahre alt. Ein Alter, in dem Frauen häufig über Familienplanung nachdenken. Wird der Schlagersänger aus Liebe zu ihr beim Thema Nachwuchs schwach? „Ich denke darüber nach. Ich kann ihr nicht verwehren, was ich sechsmal erlebt habe. Ich genieße das Leben mit den Kids wirklich.“

Matthias Reim: Baby Nummer 7! Er lässt die Bombe platzen

Die „Kids“, das sind Bastian (32, der wegen einer schweren Behinderung der Öffentlichkeit fernbleiben will), Musiker Julian (23), Sängerin Marie-Louise (20), Romeo (15) und Romy (11). Vor fünf Jahren erfuhr er zudem, dass er eine uneheliche Tochter (47) hat. Sie möchte auch nicht in der Öffentlichkeit stehen, darum verrät Matthias Reim ihren Namen nicht. Aber etwas anderes verrät er stolz: „Ich bin der coolste Daddy der Welt.“

Und für Christin ist er ein Partner, der nicht nur an sich denkt, sondern der Frau an seiner Seite einen Lebenswunsch erfüllen will. Ein Beweis wahrer Liebe.