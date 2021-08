Matthias Reim: Ehe-Drama wegen Michelle

Auch bei Matthias versuchte Michelle, wieder gut Wetter zu machen. So lud sie im Netz ein Video von 2018 hoch, in dem sie und er einen Song performten. Der Plan ging auf: Matthias erklärte gerade, er wünsche sich, bald mit der GESAMTEN Familie auf der Bühne zu stehen. Gut für Michelle, eine schwierige Situation für Christin! Sie könnte sich im Stich gelassen und ausgenutzt fühlen. Womöglich will Matthias dann auch wieder Duette mit Michelle aufnehmen! Dabei hatte Christin ihn 2020 erstmals so weit, dass er auch mit ihr zusammen gesungen hat. Doch im Gegensatz zu den Liedern mit Michelle wurde das Reim/-Stark Duett "Ich nicht" alles andere als ein Hit...