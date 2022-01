Matthias Reim: Eifersuchtsdrama! Christin schäumt vor Wut!

So veröffentlichte Matze gerade seinen neuen Song "Schick mir einen Engel!" Pikant: Darin geht es um eine Fremde, er singt: "Sie ist schön wie die Sünde, explosiv wie Dynamit!“ Erklärend fügte Matthias hinzu: "Wenn man in Versuchung gerät, sollte man einen Schutzengel dabei haben, der sich warnend vor einen stellt ..." Wie bitte? Denn wie man weiß: Der 64-Jährige konnte schon häufiger der Versuchung nicht widerstehen. So beendete er 2014 die Beziehung mit Ehefrau Sarah Stanek (43), um mit Christin zusammen zu sein, kehrte nach acht Monaten jedoch zur Ex zurück, um diese dann erneut für Christin zu verlassen. Und: Schaut man sich sein Instagram-Profil an, wird deutlich, dass er sehr wenigen Menschen folgt. Aber: Es finden sich gleich drei süße Kolleginnen in seiner Abo-Liste. Melissa Naschenweng (31), Julia Lindholm (27) und Sonia Liebing (32). Alle blond, zierlich, sehr attraktiv und nicht darum verlegen, auch mal ein Bikini-Bild hochzuladen! Aber was will er von den schönen Ladys? Könnten sie für Christin zur Gefahr werden?

Den Schlagermädels läuft er schließlich bei gemeinsamen Auftritten und TV-Shows immer wieder über den Weg, verstand sich schon mit Julia bei einem Gig auffallend gut ... Der hochschwangeren Christin wird sein Verhalten sicherlich gar nicht gefallen!