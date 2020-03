Matthias Reim: Emotionale Worte! Jetzt lässt er tief blicken!

Wow! Was für intime Einblicke! Matthias berichtet nun, wie er und seine Familie die schwere Corona-Zeit meistern...

Matthias Reims schüttet sein Herz aus

Wie Matthias nun berichtet, probiert er sich mit der aktuellen Zeit so geht es geht abzufinden. So erklärt er nun gegenüber " ": "Ich nutze die Zeit. Und was soll ich auch ansonsten machen? Ich versuche jetzt das, was auf uns zukommen wird, nämlich das Gute, wenn der ganze Kram wieder vorbei ist, kommt es ja geballt. Also habe ich beschlossen - ich bin ja Krisen gewohnt -, diese Zeit so zu nutzen, wie es irgend geht. Also Songs schreiben, im Studio und im Rehearsal-Raum proben für das, was kommt. Einfach besser werden." Ehrliche Worte, die zeigen: Matthias lässt sich so schnell nicht unterkriegen. Wie er jedoch weiter erläutert, würden vor allem seine Hunde merken, dass gerade etwas nicht stimmt...

"Die machen sich Sorgen um uns"

"Ich glaube, die machen sich Sorgen um uns. Ja, weil der Große ist ständig auf Beinnähe, wo ich sage: 'Sag mal, geht's noch? Wir waren noch nie so viel zu Hause, entspann dich.' Aber der passt auf uns auf, weil der denkt, wir sind krank, weil wir nicht wegfahren", erklärt Matthias weiter. Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mich noch mehr emotionalen Statements dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...

