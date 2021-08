Matthias Reim: ENDLICH! Jetzt lässt er die süße Bombe platzen

"Ihr Lieben, wir haben gerade die letzte Probe beendet. Meine Band und ich haben jetzt schon Gänsehaut, wenn wir an Freitag denken. Weißenfels, wir kommen! Ich verspreche euch: Das wird MEGA!" heißt es in einem der jüngsten "Instagram"-Posts von Matthias! Für den Schlagerstar endlich wieder ein Lichtblick! Schließlich waren die letzten Monate auf Grund der aktuellen Situation alles andere leicht, was die Planung von Konzerten anbelangt. Das so eine Nachricht somit von seinen treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich. So heißt es unter dem Beitrag: "Du kannst dir nicht vorstellen, WIE sehr ICH mich auf DICH freue! Endlich ist es da: Das erste Konzert von dir, welches ich erleben darf. Man sieht sich. Ich kann es nicht mehr erwarten, endlich loszufahren." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum...