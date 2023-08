Matthias Reim: Er lässt seine Christin mit dem Baby sitzen

Am Comer See in Italien hat sich der Künstler ein Haus gekauft. "Ich nehme mir jetzt das Recht heraus, meiner Familie gegenüber zu sagen: Ich muss mal tanken. Dann fahre ich über den Berg nach Italien und bin dann einfach mal drei, vier Tage weg", so Reim. Und währenddessen bleibt die 33-Jährige mit Baby Zoe am Bodensee. Matthias meint: "Christin versteht das." Wirklich?

Denn selbst wenn ihr Mann mal nicht in Italien ist, steht er nicht mit ihr – sondern mit Iris Mareike Steen auf der Bühne. Die hübsche Nachwuchs-Sängerin begleitete ihn während seiner aktuellen Tournee ...

Kurzfristig sagte Christin nun ihre letzte Moderation bei der MDR-Show "Schlager des Monats" aus gesundheitlichen Gründen ab. Wird ihr jetzt doch alles zu viel?