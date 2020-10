Matthias Reim: Er spricht über das traurige Aus!

Auch wenn Matthias noch mindestens 18 Jahre im Show-Geschäft bleiben möchte, kann er sich schon jetzt auf einen Ruhestand im Kreis der Familie freuen. So ist er mit seiner Christin nach wie vor überglücklich und so verliebt wie am ersten Tag. Bei der Schlagershow "Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum" schwärmt er über seine Freundin: "Sie ist wirklich für die ganzen singenden Reims inklusive mir der Fels in der Brandung geworden. Und ich könnte mir nicht mehr vorstellen was wäre, wenn sie nicht da wäre. Ich wäre völlig aufgeschlossen." Wow! Matthias ist über die Jahre hinweg ein richtiger Familienmensch geworden...