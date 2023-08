Matthias Reim: Familientragödie! Es bricht ihm das Herz

Manchmal wird er im Schlaf vom Gedanken verfolgt, pleite zu sein. Ohne einen Cent in der Tasche. Puh, diese Albträume stecken Matthias Reim den ganzen Tag in den Knochen! Ja, seine dunkle Vergangenheit holt ihn immer wieder ein. Eine Tragödie für sein Familienglück.

In den Neunzigern rutschte der Multimillionär in die Insolvenz – 13 Millionen Euro Schulden. Matzes Leben war danach wie ein schlechter Film. Die schwere Zeit ohne Kohle hat den "Verdammt, ich lieb dich"-Sänger misstrauisch werden lassen. Heute vertraut er in Finanzen nur noch einem einzigen Menschen auf der Welt: seinem Bruder Christoph. "Ich unterschreibe gar nichts. Ich investiere nur in Dinge, die ich meinen Bruder, der Banker ist, abchecken lasse. Wenn er sagt ‚Lass die Finger davon‘, dann folge ich seinem Rat", so der Schlagersänger.