Matthias Reim: Familientragödie! Jetzt muss sein Schutzengel ran

Nie hätte er gedacht, noch einmal dieses Geschenk zu bekommen: Matthias Reim erfährt nochmal ein echtes Familienleben mit Ehefrau Christin Stark und Tochter Zoe. Doch dieses kostbare Gut ist zerbrechlich – es droht eine Tragödie um sein Familienglück! Denn Matthias bringt sich gesundheitlich immer wieder in Gefahr, obwohl ihn Ärzte warnen. Erschütternd ehrlich spricht er vom Tod! Das sei das Risiko, das er in Kauf nimmt, da er als Künstler weitermachen will, weitermachen muss.

Er ist noch nicht lange her, sein schlimmer Zusammenbruch: Matthias hatte eine Erkältung "unfassbar verschleppt". Die Alarmsignale seines Körpers wurden immer deutlicher, aber er nahm sie nicht ernst genug. "Ich habe immer weitergespielt. Pillen rein, Fiebersenker rein, immer weiter bis … Irgendwann war die Luft raus", gesteht er. Knallhart sagte ihm sein Arzt damals: "Matthias, du hast das schon mal erlebt. So holt man sich wirklich theoretisch den Tod." Zudem erhielt er die Diagnose Burn-out.